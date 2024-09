Foreldre i Gaza strømmer til sykehus for å poliovaksine barna

På en klinikk i Deir al-Balah ble nærmere 2000 barn vaksinert på søndag. Køene er lange, tross at folk frykter at det ikke er trygt – enten fordi de kan bli drept i israelske angrep, eller på grunn av rykter om at vaksinen ikke er effektiv.

Grupper med helsearbeidere går også rundt omkring i flyktningleirer for å dele ut vaksinen. Barn får dyppet tomlene i blekk når de har fått dosen sin, slik at ikke et barn får flere doser.

Polio, som er utryddet i de aller fleste land i verden, har begynt å gjøre seg gjeldende i Gaza igjen etter over 25 år uten nye smittetilfeller.

Minst 1,26 millioner doser av vaksinen mot polio har blitt levert til Gaza av Verdens helseorganisasjon (WHO) allerede, og Israel har gått med på en serie «humanitær pauser» over tre dager for å sørge for at barn trygt kan få vaksinen. Andre dose av vaksinen må gis om fire uker.

Sykdommen er svært smittsom og spres som oftest gjennom kloakk og infisert drikkevann. Gaza er midt i en massiv humanitær krise, og mye av bygningsmassen er lagt i ruiner av israelske styrker i deres krig mot Hamas.

Millioner av palestinere i Gaza bor i flyktningleirer, noe som også bidrar til spredningen av sykdommen.

Polio rammer først og fremst barn under fem år og kan føre til misdannelser og lammelser. I verste fall kan det ende med dødelig utfall.