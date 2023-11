Netanyahu: Nåværende palestinske myndigheter får ingen rolle i Gaza etter krigen

– Det må være noe annet der. Det kommer ikke til å bli noen sivil myndighet som lærer opp sine barn til å hate israelere, til å drepe israelere, til å utrydde staten Israel, sier Netanyahu.

Uttalelsen kom etter han under en pressebrifing lørdag kveld fikk spørsmål om de palestinske myndighetene, som har delvis administrativ kontroll på den okkuperte Vestbredden, kan styre Gaza etter krigen.

Netanyahu har tidligere sagt at Israel vil ta «full kontroll» i Gaza og demilitarisere den palestinske enklaven.

– Israel vil ta full sikkerhetsmessig kontroll, sørge for at militante grupper der blir avvæpnet, og at ingen i Gaza lenger kan utgjøre en trussel mot israelske innbyggere, sa Netanyahu da han fredag møtte ledere fra grenseområdet mot Gazastripen.