Muslimske toppledere krever øyeblikkelig våpenhvile i Gaza

Abbas kaller Israels krigføring mot palestinerne på Gazastripen et folkemord og ber USA legge større press på Israel for å få en slutt på krigen.

Palestinernes president sa dette under et felles toppmøte mellom de 57 landene i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) og de 21 landene i Den arabiske liga i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh lørdag.

Abbas understreket at palestinerne trenger internasjonal beskyttelse mot de israelske angrepene.

Krever våpenhvile

Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, var vert for møtet i Riyadh og krever stans i det han omtalte som Israels aggresjon.

– Vi ber om at beleiringen av Gaza stanses slik at humanitær hjelp kan komme inn i området, sa han.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi krever øyeblikkelig våpenhvile uten forbehold eller betingelser.

– Den kollektive avstraffelsen av Gazas innbyggere er uakseptabel og kan ikke rettferdiggjøres som selvforsvar eller på annet vis. Det må øyeblikkelig stanses, sa han på toppmøtet.

Barbarisme

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever også øyeblikkelig våpenhvile og kaller Israels krigføring «barbarisme uten sidestykke».

– Den israelske regjeringen, som oppfører seg som Vestens bortskjemte barn, må ta regningen for ødeleggelsene de har forårsaket i Gaza, sa Erdogan, som tok til orde for internasjonal gransking av de israelske angrepene.

Sanksjoner

Irans president Ebrahim Raisi hyllet i sin tale Hamas for å stå opp mot Israel og oppfordret samtidig islamske land til å innføre sanksjoner på olje og varer til landet.

– Vi har ikke noe annet valg enn å stå opp mot Israel, og vi kysser hendene til Hamas for deres motstand mot Israel, sa han.

– Den blinde bombingen av Gaza må opphøre, sa Raisi.