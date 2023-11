39 kuvøsebabyer i fare for å dø på strømløst Gaza-sykehus

Reuters gjenga først en uttalelse der Kaila opplyste at 39 kuvøsebabyer alt var døde, men dette var galt. Nyhetsbyrået korrigerte deretter meldingen.

Direktøren for Shifa-sykehuset i Gaza by, Mohammad Abu Selmeyah, opplyste tidligere lørdag at én kuvøsebaby døde etter at sykehuset gikk tom for drivstoff til generatorene og strømmen forsvant.

En talsmann for helsedepartementet i Hamas-kontrollerte Gaza, Ashraf al-Qedra, opplyser det samme.

– En nyfødt døde i kuvøsen. Det ligger nå 45 babyer i kuvøser på sykehuset, sier han til Reuters.