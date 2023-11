Sårede palestinere slipper endelig ut av Gaza

Flere ambulanser tok onsdag imot sårede palestinere på egyptisk side av grensen før de satte kursen mot sykehuset i byen al-Arish like ved. Det viser bilder som ble publisert på den egyptiske TV-kanalen Al-Qahera News.

En egyptisk tjenestemann sa onsdag ettermiddag ifølge AFP at 76 alvorlig sårede palestinere hadde kommet til Egypt fra Gazastripen. Ifølge egyptiske myndigheter skulle i alt 90 sårede palestinere bli evakuert i løpet av onsdagen.

Røde Halvmåne i Egypt hadde onsdag ettermiddag bekreftet at to menn og en gutt er ankommet sykehuset.

Over ti nasjonaliteter

De egyptiske ambulansene fikk ikke lov til å kjøre inn på Gazastripen. I stedet ble pasientene ført inn i transittområdet der de ble registrert før de ble overlevert til egyptiske helsearbeidere.

Samtidig fikk den første puljen på over 330 utenlandske borgere, blant annet hjelpearbeidere og palestinere med dobbelt statsborgerskap, slippe over grensen til Egypt. Om lag 545 utlendinger var ventet å få krysse grenseovergangen innen grensen stengte igjen onsdag kveld.

Øyenvitner og Røde Halvmåne oppgir at det dreier seg om personer fra USA, Canada, Østerrike, Finland, Tsjekkia, Bulgaria, Japan, Australia og Indonesia, samt personer fra andre land i Midtøsten, som Egypt, Jordan og Algerie.

Palestinske grensemyndigheter opplyser på Facebook at Rafah-overgangen vil bli åpnet igjen torsdag for at flere utenlandske borgere kan forlate Gazastripen.

– Ingen norske

Norske borgere ser imidlertid ikke ut til å være på listen.

– Vi har ikke fått beskjed om at norske borgere er oppført på listen over de som kan krysse grensen ved Rafah i dag, skriver UD i en epost til NTB.

Det befinner seg om lag 200 norske statsborgere på Gazastripen, hvorav halvparten er små barn.

Ikke navngitte kilder sier det finnes en liste med 500 navn, men det er uklart om alle slipper ut onsdag.

– Spill for galleriet

Den norske legen Mads Gilbert sier at det først og fremst er internasjonalt personell som nå forlater Gazastripen, blant annet helsepersonell og journalister, som har kunnet fortelle omverdenen om hva som skjer.

– I dag reiser alle internasjonale øyne, og det er det Israel vil. Noe bistand skal inn i dag, men dette er et spill for galleriet, sier han til NRK.

Gilbert befinner seg i Egypt, der han de siste ukene har forsøkt å få tillatelse til å reise inn i Gaza for å hjelpe kolleger med å behandle de mange sårede palestinerne.

Tusenvis trenger hjelp

Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker at det fortsatt finnes tusenvis av alvorlig sårede sivile palestinere som trenger behandling.

– Dette er et øyeblikk der det står om liv eller død for tusenvis av mennesker hvis sykehusene slutter å fungere. Hvis de ikke får behandlingen de trenger, betyr det en dødsdom for dem, sier Tarik Jazarevic fra WHO til Al Jazeera.

WHO viser også til at over 1000 pasienter trenger dialyse for å holde seg i live, over 2000 pasienter gjennomgår kreftbehandling, 45.000 mennesker lider av hjerte- og karsykdommer og over 60.000 har diabetes.

– Disse pasientene må ha varig tilgang til helsehjelp inne i Gaza. Sykehus og andre helseklinikker må beskyttes fra bombardementer og militær bruk, skriver WHO i en uttalelse.

2,3 millioner uten fluktvei

Etter tre uker med massive israelske luftangrep og blokkering av nødhjelpsleveranser, er situasjonen på Gazastripen i ferd med å bli katastrofal, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Samtidig som viktig infrastruktur er lagt i grus i luftangrepene, er det mangel på alt – mat, rent vann, strøm og medisiner.

De stengte grenseovergangene innebærer også at Gazas 2,3 millioner innbyggere ikke har noen trygge steder å flykte til.

Ifølge helsemyndighetene er nesten 8800 palestinere drept i de israelske angrepene, deriblant flere tusen barn.

Over 11.000 angrep

Det israelske militæret oppga onsdag at de har angrepet over 11.000 mål i den tett befolkede enklaven siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, der rundt 1400 mennesker, hvorav mange sivile, ifølge israelske myndigheter ble drept.

Israel har oppfordret alle innbyggere nord på Gazastripen til å dra sørover og hevdet at det er tryggere i sør, men uten at Israel har sluttet å angripe også disse områdene.

Etter at israelske bakkestyrker tok seg inn nord på Gazastripen, er det kommet meldinger om at veien sørover er blokkert av israelske styrker, og at hundretusener av palestinerne nå heller ikke kan reise til Sør-Gaza.

Norske myndigheter har altså ikke fått opplysninger om at noen av de rundt 200 norske borgerne på Gazastripen er blant dem som får dra.

Departementet har derfor sendt en melding til de norske borgerne der de blir bedt om å vente med dra til grensen til de har fått beskjed fra departementet.

I flere uker har norske myndigheter jobbet for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza, og ifølge UD fortsetter dette arbeidet.

Ifølge britisk UD vil utenlandske borgere trolig kunne forlate Gazastripen etappevis de neste dagene – men kun spesifikke grupper som omfattes av avtalen som er inngått mellom Israel, Egypt og Hamas.

Avtalen som førte til onsdagens åpning, er forhandlet fram av Qatar, mens USA skal ha fungert som «koordinator», ifølge Reuters.