Hamas sier de vil løslate utenlandske gisler i løpet av de kommende dagene

– Vi har informert mellommenn at vi vil frigi et bestemt antall utlendinger i løpet av de nærmeste dagene, sier en talsmann for Hamas’ væpnede fløy, Qassam-brigadene, i et videoopptak lagt ut på gruppas Telegram-konto tirsdag kveld.

Hvor mange gisler det er snakk om, og når de vil bli satt fri, kommer ikke fram av uttalelsen.

Om lag 240 personer ble tatt som gisler av Hamas og ført til Gazastripen under Hamas’ angrep på Israel 7. oktober.

Mange av de bortførte er utenlandske statsborgere. Men også mange israelske soldater og sivile ble tatt som gisler.

Fem gisler er så langt sluppet fri, deriblant to amerikanske statsborgere som er mor og datter. I tillegg er to eldre israelske kvinner og en ung israelsk soldat satt fri.

Hamas hevdet i forrige uke at rundt 50 gisler eller fanger er drept i israelske luftangrep. Det har ikke vært mulig å få verifisert opplysningen fra annet hold.