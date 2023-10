Hamas publiserer video dei seier viser tre bortførte kvinner

Videoen er 76 sekund lang, og det var ikkje omgåande mogleg å stadfeste identiteten til dei tre kvinnene som blir viste.

Ei av kvinnene kjem med ein kort uttale der ho ber Israel inngå ein avtale for å få lauslate alle gislane Hamas tok under angrepet for tre veker sidan.

Hamas kallar kvinnene for «sionistiske fanger».

Rundt 240 menneske vart bortførte av Hamas under angripne 7. oktober, ifølgje israelske styresmakter. Hamas har sagt at dei vil lauslate dei i byte mot tusenvis av palestinske fangar som sit i fengsel i Israel.