EU-landene enige om å kreve «humanitære pauser» på Gazastripen

I en uttalelse ber EU-landene om «humanitære korridorer og pauser» på Gazastripen, opplyser en diplomatkilde i EU.

Det har vært knallhard strid om hvilket begrep som skulle brukes i uttalelsen, og EUs stats- og regjeringssjefer brukte over fire timer på saken på EU-toppmøtet.

Slåss for våpenhvile

Spania skal ha kjempet for at ordet «våpenhvile» skulle brukes i stedet for det svakere uttrykket «pauser».

Også FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for en humanitær våpenhvile for å sikre akutt nødhjelp til den krigsrammede befolkningen på Gazastripen.

Å kreve en våpenhvile har imidlertid land som Tyskland, Østerrike og Tsjekkia sagt nei til. De mener at det vil være å gripe for langt inn i Israels rett til å forsvare seg.

Saken har vært så følsom at EU-lederne murte seg inne i et rom uten verken rådgivere eller telefoner torsdag kveld. Ingenting skulle lekke ut fra diskusjonen.

Sto alene igjen

Etter det NTB har grunn til å tro, sto Spania til slutt alene igjen – og måtte bøye av.

– Vi må være modige, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez på vei inn til toppmøtet tidligere torsdag.

– Jeg vil gjerne se en våpenhvile av humanitære grunner. Men hvis vi ikke får til det, må vi i hvert fall få til en humanitær pause for å få inn akutt nødhjelp, sa han.

Spania har formannskapet i EU dette halvåret og har dermed ansvaret for å få EU-landene til å bli enige om en uttalelse.

Demper inntrykk

Ifølge EU-diplomater kan flertallsformen «pauser» dempe inntrykket av at EU krever en lengre stans i kamphandlingene.

I erklæringen fra EU-toppmøtet heter det at situasjonen i Gaza krever «rask, trygg og uhindret humanitær hjelp til dem som trenger det».

Videre heter det at EU vil jobbe tett med partnere i regionen for å beskytte sivile og yte bistand.