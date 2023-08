Halvannen million kom til pavens festmesse i Portugal

Omtrent like mange var til stede ved et bønnemøte paven deltok på i parken lørdag kveld, og mange hadde sovet ute for å få med seg avslutningen på den katolske ungdomsfestivalen, som er blitt feiret i Portugal denne uken.

Søndagens messe ble holdt om morgenen for å unngå den verste varmen senere på dagen.

Pave Frans startet med å ta en runde på området i den spesialbygde bilen han kjøres rundt i. Som flere aspekter ved hans deltakelse på festivalen, var søndagens program endret og improvisert underveis. Den 86 år gamle kirkelederen har droppet flere formelle taler og heller hatt direkte samtaler med unge festivaldeltakere.

De som kom til Tejo-parken lørdag kveld fikk høre paven oppfordre unge mennesker til å være gledens røtter.

– Gleden er misjonerende. Så hver og en av oss har en plikt til å bringe gleden videre til andre, sa den katolske kirkens overhode.

Tidligere på dagen hadde Frans besøkt pilegrimsmålet Fatima lenger nord i landet. Dette besøket ble lagt til på reiseplanen hans på forholdsvis kort varsel. Likevel anslår lokale myndigheter at rundt 200.000 mennesker kom for å se og høre paven be for fred i Ukraina.

Etter avskjedsmessen reiser pave Frans hjem til Vatikanet søndag.