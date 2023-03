Tre såret i skyting i Tel Aviv – antatt palestinsk gjerningsperson skutt

Skuddofrene får torsdag kveld behandling av nødetatene, og TV-bilder viser et stort antall politi og helsepersonell på åstedet. Tilstanden er kritisk for ett av ofrene, opplyser helsepersonell.

Bakteppet for skyteepisoden er foreløpig ikke kjent, men politiet var tidlig ute med å si at de mistenker at det var et terrorangrep. Politiet sier at gjerningspersonen var palestiner og at han er skutt. Ifølge redningstjenesten Zaka er gjerningspersonen død.

Skytingen skjedde mens store folkemengder befant seg utendørs for å delta i demonstrasjoner mot regjeringen. De inngår i en omfattende protestbølge i Israel mot den ytterliggående høyreregjeringens planlagte reform av rettsvesenet.

Samtidig er situasjonen svært spent på den okkuperte palestinske Vestbredden etter en rekke sammenstøt som har krevd mange liv de siste månedene.