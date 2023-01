Ledelsen i Ukrainas innenriksdepartement omkom i helikopterstyrt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller helikopterstyrten en forferdelig tragedie.

– I dag skjedde det en forferdelig tragedie i Brovary. Mine kondolanser til alle familiene og vennene til ofrene, skriver Zelenskyj på Telegram.

Helikopteret var på vei til fronten da det styrtet, opplyser det ukrainske presidentkontoret.

– Hensikten med turen var å utføre arbeid i et område der kampene pågår. Innenriksministeren var på vei dit, sier nestlederen for det ukrainske presidentkontoret, Kyrylo Tymosjenko, til en lokal TV-kanal.

– Sanne patrioter

I tillegg til Monastyrskyj omkom også viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Jurij Lubkovytsj.

– Denys, Jevhenij, Jurij, flere som jobbet for innenriksdepartementet … Sanne patrioter. Måtte de hvile i fred. Måtte alle som omkom denne svartmalte morgenen, hvile i fred, skriver Zelenskyj.

Det ble tidligere meldt om minst 18 omkomne, men nødetatene har siden uttalt at det er 15 personer som har mistet livet.

Mange skadde

Alle de ni som var om bord i helikopteret, som ifølge Klymenko tilhørte den statlige redningstjenesten, omkom. I tillegg mistet flere personer som befant seg på bakken, livet.

Det pågår en redningsaksjon på stedet, melder Kyiv-guvernør Oleksij Kuleba på Telegram. Han opplyser at nærmere 30 personer er skadd.

Nær barnehage

Vrakrestene fra helikopteret ligger utenfor en brennende bygning, skriver BBC. Helikopteret styrtet i nærheten av en barnehage, og styrten skal ha ført til en eksplosjon.

Tre barn er blant de omkomne, og 15 barn er sendt til sykehus. Flere ansatte og barn i lokalet ble evakuert.

Det er ikke kjent hva som forårsaket helikopterstyrten. Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet.

Etterforskes

Ukrainas påtalemyndighet varsler en grundig etterforskning av styrten, og sier at de ser på alle mulige årsaker.

– Dessverre skjedde dette med et helikopter fra de statlige nødetatene, sier en talsperson for luftvernet, Jurij Ihnat.

Ifølge ham kan det ta flere uker å etterforske hva som har skjedd. Helikopteret var franskprodusert av typen Super Puma, som blir brukt av alle Ukrainas nødetater.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier Ihnat.

Brovary, der styrten skjedde, har i overkant av 100.000 innbyggere og ligger rundt 20 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv. Tidlig under den russiske invasjonen kjempet russiske og ukrainske styrker om kontrollen over Brovary, og russiske styrker trakk seg ut derfra i april i fjor.

Helikopterstyrten onsdag skjedde bare dager etter at 45 personer, inkludert seks barn, ble drept da et russisk angrep rammet en boligblokk i den østlige byen Dnipro i Ukraina.

Minnes kollegaene

Monastyrskyj (42) ble utnevnt til jobben som innenriksminister av president Zelenskyj i 2021.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sørger over dem som har mistet livet.

– Blant dem er innenriksminister Denys Monastyrskyj, viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Jurij Lubkovytsj. Et stort tap for regjeringslaget og for hele landet, skriver Sjmyhal på Telegram.

– Jeg kondolerer til familiene deres og til alle ofrene.

Rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerasjenko, minnes sine kollegaer på Twitter.

– Mine venner Denys Monastyrskyj, Jevhenij Jenin og Jurij Lubkovytsj, og alle som var om bord på helikopteret var patrioter som jobbet for å gjøre Ukraina sterkere. Vi vil minnes dere for alltid, skriver han.

Kondolerer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller helikopterstyrten forferdelig.

– Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter. Vi tenker nå først og fremst på de som sitter igjen med sorgen og sender våre varme tanker til alle ukrainere, skriver Huitfeldt i en epost til NTB.

– Det er forferdelig å høre om nok en tragisk hendelse i Ukraina, som har rammet både personer på bakken og en politikerkollega og hans medarbeidere, skriver hun videre.

EU-president Charles Michel har også sendt sine kondolanser til Ukraina.

– Vi slutter oss til Ukraina i sorgen etter denne tragiske helikopterulykken, skriver Michel på Twitter , og kaller Monastyrskyj en god venn av EU.