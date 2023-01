Zelenskyj: Dnipro-angrepet viser behovet for raskere våpenleveranser

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Minst 40 mennesker er funnet drept i ruinene etter det russiske angrepet lørdag, og titalls er fortsatt ikke gjort rede for, ifølge ukrainske myndigheter.

– Det som skjedde i Dnipro – det faktum at Russland forbereder nye forsøk på å ta initiativet i krigen og det faktum at den militære situasjonen ved fronten krever nye avgjørelser om våpenleveranser – bare understreker hvor viktig det er å koordinere koalisjonens innsats for å forsvare Ukraina og friheten, sier Zelenskyj i sin daglige videotale mandag.

Russland avviser at de sto bak angrepet på boligblokken i Dnipro. FNs generalsekretær António Guterres har fordømt angrepet.

Videre sier Zelenskyj at avgjørelsene om militærbistand må tas raskere, og viste til at Russland har store mengder soldater i Donbas-regionen, særlig rundt byene Bakhmut og Soledar, men også sør i Ukraina.

– Vi får se hva Russland forbereder her, sier Zelenskyj.