FN: Store mørketall når det gjelder drepte sivile i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Over 7.000 sivile er bekreftet drept i Ukraina siden Russland invaderte nabolandet, ifølge offisielle tall.

Ifølge OHCHR antas imidlertid det faktiske antall drepte sivile å være langt høyere ettersom det fortsatt pågår etterforskninger og at alle dødsfall ennå ikke er bekreftet offisielt.

På grunn av problemer med å nå områder ved frontlinjen, der kampene raser, er det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, melder The Guardian.

Flere sivile er registrert drept i ukrainskkontrollerte områder enn i russiskkontrollerte områder – 6.536 mot 495.

Ukrainske myndigheter mener imidlertid at det reelle dødstallet er flere titusen.

Ifølge OHCRC er det først og fremst eksplosive våpen med lang rekkevidde som har tatt livet av sivile ukrainere, det vil si skyting med tungt artilleri, raketter og luftangrep.

Russland har flere ganger avvist at landets styrker skyter mot sivile. Landet avviser blant annet at det var en russisk rakett som traff boligblokka i Dnipro, der minst 41 sivile ble drept i tillegg til at rundt 25 er savnet i ruinene.