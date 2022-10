Ukraina gjenerobrer mer av fylkene Russland vil annektere

Ukrainas framrykning er nå blitt så tydelig at selv Russlands forsvarsdepartement mandag ble tvunget til å erkjenne at den finner sted, skriver nyhetsbyrået AP.

– Med stridsvognenheter som er overlegne i antall i retning Zolota Balka og Oleksandrivka, klarte fienden å trenge dypt gjennom vårt forsvar, sier det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov om situasjonen i Kherson mandag.

Han viser til to byer i Kherson, som er et av de fire okkuperte fylkene som Russland annekterte i forrige uke.

– Betydelige tap

Konasjenkov hevder samtidig at russiske styrker påførte det ukrainske militæret betydelige tap.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det dreier seg om det største ukrainske gjennombruddet sør i landet siden krigen brøt ut.

Ukrainske myndigheter har gitt lite informasjon om framrykningen. Men russiske kilder sier at den ukrainske stridsvognoffensiven har rykket titalls kilometer framover langs vestbredden av Dnipro-elva. Flere landsbyer skal ha blitt gjenerobret på veien.

– Informasjonen er anspent, la oss si det sånn, fordi ja, det har faktisk vært gjennombrudd, sier Vladimir Saldo, lederen som Russland har utnevnt i de okkuperte delene av Kherson, til russisk statlig TV.

Uendret frontlinje til nå

Han opplyser at «gjennombruddet» skjedde i landsbyen Dudtsjani ved Dnipro-elva. Dudtsjani ligger rundt 30 kilometer sør for der frontlinjen sto før den siste framrykningen, ifølge Reuters.

Her har russiske styrker stått i tungt befestede stillinger siden starten av invasjonen, og frontlinjen har stort sett vært uendret.

Ukrainske styrker har siden i sommer slitt med å gjenerobre Kherson, selv om de har gått til harde angrep på russiske forsyningslinjer. Det ukrainske forsvaret har brukt rakettsystemet HIMARS som er levert fra USA, til å angripe den viktigste brua over Dnipro gjentatte ganger.

Godkjente innlemming

Mens kampene raser, godkjente underhuset i Russlands nasjonalforsamling mandag innlemmingen av de ukrainske fylkene Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk i Russland. Det skjer etter såkalte folkeavstemninger som russiske okkupanter gjennomførte, og som FN og vestlige land har slått fast er ulovlige.

Ukraina melder om framrykking også i Luhansk. Der hevder guvernør Serhij Hajdaj at landsbyen Torske, 20 kilometer fra byen Kreminna, er gjenerobret. Ifølge den ukrainske militæranalytikeren Oleh Zjdanov er området avgjørende for kontrollen av hele Luhansk fylke.

I helgen gjenerobret ukrainske styrker byen Lyman i Donetsk, noe som kan åpne for en videre ukrainsk framrykning østover. Under russisk okkupasjon var Lyman et viktig sentrum for logistikk og transport.