Meduza: Russland vil stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder

Meduza siterer to anonyme kilder som skal være tett knyttet til russiske myndigheter. Den ene sier at grensene trolig stenges onsdag 28. september, mens den andre oppgir at det vil skje etter de såkalte folkeavstemningene i fire russisk-okkuperte regioner i Ukraina. Avstemningene varer fram til tirsdag og kommer etter alt å dømme til å føre til at Russland annekterer områdene.

Opplysningene om at grensene kommer til å bli stengt om få dager, er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

Ifølge Meduzas kilder må menn i tjenestedyktig alder som ønsker å forlate landet, søke om særskilt tillatelse for å kunne reise til utlandet.

Etter at president Vladimir Putin kunngjorde en delvis mobilisering onsdag, har trafikken ut av Russland økt. Menn som frykter å bli innkalt til militæret og sendt i krigen i Ukraina, forsøker nå å unnslippe før innkallingen kommer.

Hvis de nekter å dra, risikerer de opptil ti års fengsel ettersom straffene for dette ble skjerpet for få dager siden. Mobiliseringen omfatter ifølge russiske myndigheter 300.000 reservister.

Uklare kriterier

Flere tusen menn skal allerede ha mottatt innkalling etter at Putin holdt talen, men kriteriene for å bli innkalt er uklare. Det ser også ut til at flere blir innkalt i avsidesliggende områder enn i de store byene.

Det er siden onsdag meldt om økt trafikk over grensen til Finland, en av få veier inn til EU for dem som har Schengen-visum. Det er også økt trafikk til visumfrie land som Georgia og Kasakhstan.

Ved grensen til Georgia har det dannet seg lange køer, og enkelte tar i bruk sykler og mopeder for å komme seg raskest mulig ut av Russland.

Det er også meldt at enveisbilletter til land som Tyrkia og Serbia, som heller ikke krever visum av russiske statsborgere, enten er utsolgt eller selges til skyhøye priser.