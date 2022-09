Sekt lover bot og bedring etter statsministerdrapet i Japan

Abe ble drept på åpen gate under en tale i juli. Mannen som er mistenkt for drapet, Tetsuya Yamagami, hevder han skjøt den tidligere statsministeren på grunn av angivelige koblinger til Den forente familie. Mannens mor skal ha donert store pengesummer til sekten, som ødela familiens økonomi.

Hideyuki Teshigawara, som er talsmann for gruppa som også kalles Enhetskirken på norsk, uttrykte sin sorg over at raseriet mot kirken var motivasjonen bak attentatet. Han sier at han nå leder arbeidet med å få på plass reformer i kirken slik at rekruttering og pengebidrag ikke skal tvinges fram eller skade følgerne og deres familier.

Kirken har anerkjent at den mottok over 100 millioner yen (drøyt 7,3 millioner kroner) fra Yamagamis mor, deriblant livsforsikring og eiendom. Den hevder at om lag halvparten av summen ble sendt i retur etter forespørsel fra mannens onkel. Den forente families advokat Nobuya Fukumoto sier han regner donasjonene som «overdrevne».

I etterkant av drapet har regjeringspartiet LDPs angivelige koblinger til sekten fått mye oppmerksomhet. Om lag halvparten av partiets folkevalgte har koblinger til Den forente familie. Statsminister Fumio Kishida har lovet å kutte alle bånd, men mange japanere ønsker en bedre forklaring om hvordan kirken kan ha påvirket partiets politikk.