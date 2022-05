Ukraina tror de kan vinne krigen før året er omme

– De fleste av de aktive kamphandlingene vil være over innen slutten av dette året. Som et resultat vil vi fornye vår makt i alle ukrainske territorier som vi har mistet, inkludert Donbas og Krim, sier generalmajor Kyrylo Budanov i et intervju med Sky News.

Det er i Donbas-regionen i det østlige Ukraina kampene nå står på som verst, uten at Russland gjør betydelige framskritt, ifølge etterretning fra Ukraina og Storbritannia.

– Vi vet alt om fienden vår. Vi vet om planene deres omtrent når de blir laget, sier Budanov videre.

