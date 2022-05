Pentagon avviser at USA hjalp Ukraina med å senke russisk flaggskip

– Vi skaffet ikke til veie spesifikk målinformasjon om Moskva, sier Pentagon-talsmann John Kirby, med henvisning til den russiske svartehavsflåtens flaggskip.

Kirby sier USA ikke hadde kjennskap til den ukrainske planen om å angripe skipet på forhånd. Krysseren sank 13. april etter eksplosjoner om bord. Det er uklart hvor mange av mannskapet som mistet livet, ble såret eller er savnet.

– Vi var ikke involvert i ukrainernes avgjørelse om å angripe skipet eller i operasjonen de gjennomførte. Ukrainerne har sine egne etterretningskapabiliteter for å spore og rette angrep mot russiske marinefartøy, slik de gjorde i dette tilfellet, sier Kirby.

Rakettangrep

De amerikanske kanalene NBC og CNN har meldt at etterretningsinformasjon fra USA bidro til at Ukraina kunne lokalisere og angripe det russiske fartøyet.

Ifølge meldingene hadde de ukrainske styrkene oppdaget et russisk krigsskip i Svartehavet. De skal deretter ha tatt kontakt med amerikanske representanter for å sjekke om det dreide seg om flaggskipet Moskva.

USA skal ha svart bekreftende og gitt etterretningsopplysninger om hvor fartøyet befant seg. Det er uklart om USA visste at Ukraina kunne komme til å angripe skipet, og USA var ikke involvert i den beslutningen, forteller NBC og CNNs kilder.

Ukrainske myndigheter sier fartøyet ble truffet av to ukrainske krysserraketter av typen Neptun 14. april. Det skal ha hatt et mannskap på 510 om bord. Moskva skal dermed være det største russiske krigsskipet som har blitt senket i kamp siden andre verdenskrig.

Russland har avvist at skipet ble angrepet og har i stedet sagt at det brøt ut en brann, som igjen førte til at ammunisjon detonerte om bord. Det førte i sin tur til at fartøyet fikk omfattende skader. Hele mannskapet ble reddet, har Russland hevdet.

Balansegang

USA står overfor en vanskelig balansegang i Ukraina. De gir omfattende våpenhjelp til landet, men vil nødig bli sett som en for direkte aktør. USA har bekreftet at de deler etterretningsopplysninger som hjelper Ukraina forsvare seg mot den russiske invasjonen, men avviser at de hjelper ukrainerne med å velge mål eller gjennomføre angrep.

Ukraina skal blant annet ha hatt suksess med angrep rettet mot russiske kommandoposisjoner. I forrige uke ble det meldt at ukrainske styrker hadde angrepet en kommandopost i Donbas-regionen kort tid etter den russiske øverstkommanderende Valerij Gerasimov hadde besøkt stedet. Meldingene er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

USA avviser at de gir Ukraina «spesifikke etterretningsopplysninger» som hjelper de ukrainske styrkene med slike angrep.

– Vi skaffer ikke til veie etterretning om hvor høytstående militære ledere på slagmarken befinner seg eller deltar i det ukrainske militærets beslutninger om angrep, sa Pentagon-talsmann John Kirby torsdag.

– Egne beslutninger

Ukraina tar sine egne beslutninger om russiske militærledere skal angripes, slår Kirby fast.

– Ukraina kombinerer informasjon som vi og andre partnere gir dem, med etterretning som de selv innhenter fra slagmarken, sier Kirby.

New York Times publiserte onsdag en sak om at USA har bidratt til at Ukraina har kunne rette angrep mot russiske generaler. Dette avvises av Det hvite hus, som omtaler saken som «uansvarlig».

– USA gir etterretning fra slagmarken for å hjelpe ukrainerne med å forsvare landet sitt. Vi gir dem ikke etterretning med hensikt om å drepe russiske generaler, sier Adrienne Watson, som er talsperson for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd.

