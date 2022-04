Macron advarer mot å ta valgseier på forskudd

Lørdag ettermiddag holdt Macron sitt første og eneste velgermøte forut for det franske presidentvalget.

Det skjedde foran om lag 30.000 mennesker på en stadion utenfor Paris.

Her advarte presidenten om at ingenting er sikkert forut for valget som starter 10. april.

– Bare se på hva som skjedde med brexit og i så mange andre valg. Det som så usannsynlig ut skjedde faktisk, sa Macron.

– Faren ved ekstremisme har nådd nye høyder, fordi vi de siste måneden og årene har sett hat og alternative sannheter bli normalisert, fortsatte han.

For to måneder siden viste meningsmålinger at Macron lå an til å vinne et presidentvalg mot høyresidens Marine le Pen med 60 prosents oppslutning. Lørdag viste to nye meningsmålinger at oppslutningen har krympet til 53 prosent, en ledelse på kun 6 prosentpoeng.

