Nødhjelp framme i Tigray for første gang på tre måneder

FN anklager regimet i Addis Abeba for å blokkere nødhjelp til Tigray der millioner av mennesker sulter og er avhengige av matvarehjelp utenfra.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Ingen vet med sikkerhet hvor mange som siden er drept i konflikten, som ifølge FN har drevet to millioner mennesker på flukt.

TPLF trosset i september 2020 Abiys forbud mot å holde valg i Tigray og i begynnelsen av november samme år tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter.

TPLF svarte på våpenhvilen ved å erklære at kamphandlingene ville opphøre dersom nødhjelpen kom fram.

Fredagens nødhjelpskolonne var den første til å nå Tigray siden desember og kunne kjøres inn i regionen etter at statsminister Abiy Ahmed i forrige uke varslet en humanitær våpenhvile på ubestemt tid.

– God framgang, men det trengs mye mer – vi trenger daglige kolonner for å kunne dekke behovene til 5 millioner mennesker, heter det i en uttalelse fra WFP.

Den første nødhjelpskolonnen hadde over 500 tonn med mat i lasten, øremerket «samfunn på randen av sult».

Nødhjelpen kunne kjøres inn etter at den etiopiske regjeringshæren og opprørene i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) gikk med på en humanitær våpenhvile, og flere lastebiler var ifølge Verdens matvareprogram (WFP) ventet til Mekele lørdag.

