Pompeo mener USA bør anerkjenne Taiwan

– Hvorvidt Kina vil invadere avhenger av Vestens vilje til å vise Kinas leder Xi Jinping at kostnaden er for stor, sier Pompeo.

Taiwan følger situasjonen i Ukraina svært nøye. Kina mener øya er kinesisk territorium og har lovet å gjeninnta landet, om nødvendig med makt. Kinas hovedlinje er at de ikke har diplomatiske relasjoner med land som anerkjenner Taiwan, og USA anerkjenner derfor formelt ikke Taiwan som en selvstendig stat, selv om det er mye samarbeid mellom landet og USA.

Pompeo, som sto for en hard linje mot Kina mens han var utenriksminister under Donald Trump, er på besøk i øystaten.

