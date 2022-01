Frankrike: – 60 jihadister drept i Burkina Faso

– Fire ganger mellom 16. og 23. januar ble grupper av terrorister lokalisert, identifisert og nøytralisert av burkinske styrker og utenlandske enheter. Totalt ble om lag 60 terrorister tatt ut, heter det i en uttalelse fra det franske militæret søndag. Begrepene nøytralisert og tatt ut betyr som regel drept.

Siden 2015 har det fattige afrikanske landet vært rammet av mange angrep fra grupper tilknyttet al-Qaida og IS. De fleste av disse har kommet over grensen fra Mali. Over 2.000 mennesker er drept i disse angrepene, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

For en uke siden ble landet dessuten åsted for et kupp da militæret tok makten og avsatte president Roch Marc Christian Kaboré.

(©NTB)