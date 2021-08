Amnesty: Myndighetene gjør ikke nok for å granske dødsfall i Qatar før fotball-VM

Enkelte stilte spørsmålet i tallmaterialet i den saken, der det ble hevdet at 69 prosent av dødsfallene ikke var godt nok forklart. Det er i praksis den samme andelen som Amnesty skriver om i sin rapport.

I februar skrev britiske The Guardian en artikkel om at det hadde vært 6.500 dødsfall blant fremmedarbeidere i Qatar siden landet i 2010 ble tildelt neste års fotball-VM.

En talsmann for myndighetene i Qatar sier til VG at de ikke er enige i det som står i rapporten og sier de har innført reformer som har hatt positive ringvirkninger i regionen og kommet mer enn én million mennesker til gode.

– Dette understreker at dette egentlig er sunne mennesker som ender opp med å dø, sier han.

– Vi må kunne spørre hvorfor qatarske myndigheter ikke finner ut av hvorfor arbeiderne dør, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge. Han påpeker at arbeiderne er gjennom en helsesjekk før de begynner å jobbe i Qatar.

Han er patolog og medlem Verdens helseorganisasjons arbeidsgruppe for dødsattester.

– Dette er fraser som ikke hører hjemme på en dødsattest uten nærmere forklaring om den underliggende årsaken. Til syvende og sist dør alle av at hjertet eller pusten stanser, så disse opplysningen alene er uten mening. «Naturlige årsaker» er ikke en tilstrekkelig forklaring, sier David Bailey til Amnesty International.

Amnesty mener myndighetene i Qatar ikke gjør nok for granske dødsfallene og finne ut hva som ligger bak. På en rekke dødsattester organisasjonen har sett nærmere på, er dødsårsaken oppgitt som hjertesvikt eller åndedrettssvikt som skyldes naturlige eller uspesifiserte årsaker.

