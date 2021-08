Haiti oppjusterer dødstall etter jordskjelv

Bare tre dager senere, mens letingen etter overlevende pågikk for fullt, kom den tropiske stormen Grace og avbrøt redningsarbeidet med øsende regnvær.

Haiti ble rammet av et voldsomt jordskjelv med en styrke på 7,2 lørdag morgen.

Over 7.000 hjem er ødelagt og mer enn 12.000 boliger påført skader. Dermed er rundt 30.000 personer blitt gjort hjemløse. Skoler, kirker og kontorbygninger er også ødelagt eller påført store skader.

Oppdateringen natt til torsdag norsk tid er en økning fra 1.941 døde et døgn tidligere. Antall skadde er oppjustert fra nesten 10.000 til over 12.000 mennesker.

