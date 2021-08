Frykter for kvinneaktivistenes sikkerhet: De kan bli drept

Generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth, er svært bekymret for at det ikke gjøres nok for kvinnene, som har jobbet på alle nivåer i landet. Noen har også vært med på konferanser og møter i utlandet, eller vært partnere for ulike organisasjoner som har jobbet inne i Afghanistans 34 provinser. På den måten har de vært profilerte og synlige.

– Nå må man bistå og beskytte og stille opp for partnerne sine. Dette gjelder også diplomater som har samarbeidet tett med kvinneaktivister. Jeg frykter at når de ulike lands ambassader nå flykter hals over hode ut av landet, lar de kvinneaktivistene bli igjen. Ambassadene er de eneste som kan gi visum, og dermed et grunnlag for reise ut av landet.

Kjølseth sier at det kan ha blitt jobbet mer i kulissene enn det hun vet, men hun er ikke optimistisk på kvinnenes vegne.

GRÅT: Aktivisten Zarmina Kakar tar til tårene under et intervju med nyhetsbyrået AP fredag. Hun var et år gammel da Taliban tok Kabul første gang, i 1996. Zarmina husker at moren hennes ble pisket av en Taliban-soldat for å ha vist ansiktet sitt i et par minutter. – Vi kan komme tilbake til de mørke dagene, sier hun. (Mariam Zuhaib/AP)

Kritisk til Taliban

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken ved institutt for fredsforskning (PRIO), trekker også frem kvinneaktivistene som noen av dem det er farligst for i Afghanistan etter at Taliban tok kontroll over hele landet.

– De som er mest utsatte er gjerne folk i media og sivilsamfunn som har rettet et kritisk blikk på Taliban, og spesielt de som har vært aktive nå i den siste fasen.

---

Afghanistan

• USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai, samtidig innledet Taliban en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet.

• 15. august inntok Taliban hovedstaden Kabul og presidentpalasset. President Ashraf Ghani forlot landet samme dag. Taliban erklærte mandag at krigen var over.

• Tusener samlet seg på Kabuls flyplass søndag og mandag i et kaotisk forsøk på å forlate landet. Soldater har skutt i lufta, og flere mennesker skal ha mistet livet.

---

Frykter represalier

Liv Kjølseth mener det er altfor tidlig å si hvordan framtiden vil bli med Taliban, men de har kontorer og virksomhet i provinsene, som har vært under Talibans kontroll. Selv om de har hatt dialog og beskyttelse så langt, vet Afghanistankomiteen fortsatt ikke hvordan det vil bli for kvinner i arbeid og utdanning for jenter.

– Vi er forsiktig avventende. Vi vet at våre folk, lokalt ansatte og sivilbefolkning er livredde. De som har samarbeidet med internasjonale organisasjoner, jobbet for demokrati og menneskerettigheter og vært aktive i mediene og sivilsamfunnet, frykter represalier når Taliban har tatt makta.

Og det er helt uvisst hva som skjer med kvinner og jenter, påpeker Kjølseth.

Til tross for at Afghanistankomiteen har hatt dialog med Taliban i provinser der de har hatt kontrollen, er situasjonen en annen nå.

– De har tatt over landet på en uke. De er fulle av selvtillit og i en helt annen posisjon nå, og det er usikkert hvordan de vil stille seg til dialog om for eksempel jenteskoler nå.

PATRULJERER: Taliban-krigere patruljerer inne i byen Ghazni. (Gulabuddin Amiri/AP)

Lite rom for politisk aktive kvinner

På den annen side vet vi at Taliban er lydhøre overfor lokalbefolkningen, understreker Kjølseth.

– Og vi vet at lokalbefolkningen vil ha utdanning for jenter og gutter, og rettigheter for kvinner. Landet vil ikke bli stabilt dersom Taliban skal styre med terror alene. De må være sensitive overfor lokalbefolkningen. De må også jenke seg hvis de skal få internasjonal pengehjelp, noe de vil være avhengig av.

Kristian Harpviken tror det kommer til å bli større rom for kvinners deltakelse i arbeidslivet enn sist gang Taliban hadde makten. Likevel ser han for seg at det blir lagt begrensninger også på dette området. Han tror heller ikke det blir åpning for særlig politisk aktivitet for kvinner. Men på et område er han mer optimistisk.

– Det kommer signaler om at Taliban ser behovet for utdanning for jenter og kvinner. Men også der tror jeg det vil komme endringer. Jeg ser for meg at man vil segregere kjønnene når de når en viss alder.

Malala bekymret

Også Malala Yousafzai, en pakistansk menneskerettighetsaktivist kjent for sin kamp for jenters rett til utdanning, har uttalt sin bekymring for situasjonen for kvinner, minoriteter og menneskerettsforkjempere nå. «Globale, regionale og lokale krefter må be om umiddelbar våpenhvile, gi akutt nødhjelp og beskytte flyktninger og sivile», skriver hun blant annet på Twitter.

