Mississippi ber høyesterett skjerpe retten til abort i USA

Seks av de ni dommerne i amerikansk høyesterett regnes nå som konservative, noe tidligere president Donald Trump sørget for.

Dersom Mississippi vinner fram, ventes det at flere andre republikansk-styrte delstater vil følge etter.

I mai besluttet dommerne å vurdere Mississippi-loven som forbyr abort etter 15. uke, noe som ventes å skje i løpet av høsten. En endelig kjennelse om hvorvidt Roe vs. Wade skal omgjøres, ventes først neste vår.

En rekke republikanere i flere delstater krever forbud mot abort straks man kan høre hjertelyd fra fosteret, ofte så tidlig som i sjette uke, og har gjort det til sin kampsak å få Roe vs. Wade-kjennelsen opphevet.

En føderal domstol slo fast at loven var grunnlovsstridig, men dette vil delstaten nå at høyesterett skal ta stilling til.

– Kan en delstat i henhold til grunnloven forby selvbestemt abort før levedyktighet? Ja. Hvorfor? Fordi ingenting i grunnlovsteksten, strukturen, historien eller tradisjonen støtter opp om retten til abort, argumenterer Mississippis justisminister Lynn Fitch i et prosesskriv som ble sendt torsdag.

