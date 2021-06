Nær 25.000 nordmenn vil stanse handelsavtale med Brasil

– Branner og avskoging gjør at vi mister regnskogen bit for bit. Handelsavtalen må stoppes hvis vi skal redde regnskogen. Mer handel i denne situasjonen er bensin på bålet, sa Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, til næringsminister Iselin Nybø (V).

Pleym ble støttet opp av 24.700 underskrifter, som ble overlevert til Nybø tirsdag – som også er verdens regnskogdag.

De som har signert underskriftskampanjen krever at Norge stanser frihandelsavtalen mellom Efta-landene og Norge på den ene siden, og Mercosur-landene og Brasil på den andre siden, inntil avskogingen i Amazonas er under kontroll.

Rekordstor avskoging

I mai ble 1,2 millioner dekar regnskog hogget ned i Brasil, ifølge romforskningsinstituttet INPE. De har aldri tidligere registrert større avskoging i mai, melder NTB.

Sammenlignet med samme måned i fjor, økte avskogingen med 41 prosent.

Etter at Jair Bolsonaro ble president i Brasil i 2019, har utviklingen vært svært negativ. Den omstridte presidenten har satset på landbruk og næringsvirksomhet i Amazonas, på bekostning av miljøvern.

TAR IKKE STILLING: Næringsminister Iselin Nybø (V) har ikke fått avtalen på sitt bord enda, og tar derfor heller ikke stilling til hva regjeringen skal gjøre i saken. (Tuva Skare)

---

Frihandelsavtalen mellom Efta og Mercosur

Efta-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge ble 23. august 2019 enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale.

Det er elementer i avtalen partene er uenige i, og den er derfor ikke klar til undertegning. Covid-19 har også forsinket prosessen, og det er uklart når undertegning av avtalen kan finne sted.

Når avtalen er klar, tar sittende regjering stilling til om de vil undertegne den. Etter at avtalen er undertegnet, er det opp til Stortinget å bestemme om den skal ratifiseres og tre i kraft.

Sp, SV, MDG og Rødt varslet i august 2019 at de ikke vil støtte avtalen i nåværende form så lenge avskogingen i Brasil skjer i dagens tempo.

---

Skog-krav fra EU

Frihandelsavtalen som nå blir kritisert, var klar i august 2019, men nesten to år senere har den fremdeles ikke trådt i kraft.

– Avtalen er ikke signert enda. Regjeringen har heller ikke tatt stilling til den. Det er både fordi det gjenstår enkelte elementer i avtalen, men også fordi vi avventer og ser hva som skjer i EU, sier næringsminister Iselin Nybø.

EU og Mercosur kom til enighet om en egen frihandelsavtale i juni 2019, men europeiske ledere har så langt nektet å implementere avtalen, som følge av økt i avskoging og flere skogbranner i Brasil.

Blant annet har Frankrike uttalt seg tydelig i saken, og sagt at de er motstander av avtalen fordi den ikke gir mulighet til å disiplinere Mercosur-landene i kampen mot avskoging.

Dermed er deler av avtalen på ny oppe til forhandling. EU ønsker «meningsfulle forpliktelser» til klimahandling og kamp mot avskoging fra Brasil og resten av Mercosur-landene innen utgangen av 2021 for å gå videre med avtalen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vil unngå vippepunktet

Foran Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo fikk statsråd Nybø fikk overrakt en gullforgylt motorsag fra Greenpeace som symboliserer hvordan penger og handel går foran regnskog og natur.

– Det er en påminnelse om makten og ansvaret du har som statsråd, sa Pleym.

MOTORSAGEN RÅR: Regjeringen må sette natur foran profitt, ikke profitt foran natur, mener Greenpeace. En gullforgylt motorsag skal minne næringsministeren på dette budskapet. (Tuva Skare)

Men ingenting tyder på at avtalen blir signert før valget, og det blir sannsynligvis neste regjering som må ta stilling til den.

– Vi tror det likevel er viktig å være preventive. Det finnes sterke interesser i Norge som virkelig vil ha denne avtalen, sier Pleym til Vårt Land.

Greenpeace er ikke imot avtalen i seg selv, men krever at avskogingstakten minimum må gå ned til et normalnivå for at Norge og EU skal akseptere noen avtale.

– Da forsvinner fortsatt Amazonas bit for bit, men da er det mulig å iverksette tiltak for å unngå at Amazonas når et vippepunkt. Det er vi i ferd med å nå slik situasjonen er nå fordi avskogingen skjer så raskt.

