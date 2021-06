Vänsterpartiet, hvis støtte den rødgrønne regjeringen er avhengig av, stemte for mistillit fordi de er sterkt imot et forslag om å fristille leieprisene på nye boliger.

Forslaget trengte 175 stemmer for å få flertall.

