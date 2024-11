Akyn Beck går ikke ute alene, hun kjører ikke hjem uten at noen er med henne. Hun har fått dødstrusler og hånende kommentarer på sosiale medier.

Hun er leder for valgdistriktet Floyd County i Georgia.

Når valgnatta er over 5. november, får hun og kollegene politieskorte – helt hjem.

Det gjelder også for ektemannen Noah Beck. Han har samme jobb i nabofylket Polk County.

Noen kan si til oss, på et møte i byen: For et nydelig hjem dere har. Det er for å skremme, for å si: Vi vet hvor dere bor — Noah Beck, valgfunksjonær

Biden vant knepent her i 2020. Hva skjer denne gang?

Georgia er en av sju vippestater som ventes å spille en avgjørende rolle i kampen mellom Kamala Harris og Donald Trump. Da Biden vant knepent over Trump her i 2020, var det første gang siden Bill Clintons seier i 1992 at en demokrat tok den røde delstaten.

Det var også her Trump ble anklaget for å presse Georgias øverste valgansvarlige til å finne 11.780 stemmer for å omgjøre valgnederlaget i 2020.

Georgia er en typisk «solbeltedelstat» som dras mellom det nye og det gamle: En konservativ stat som samtidig preges av tilflytning og utvikling.

Amerikanernes stemmer

Litt over 231 millioner velgere har stemmerett ved valget, der det skal velges en president, 34 senatorer, 435 medlemmer av Representantenes hus – og mange tusen andre lokalpolitikere, dommere, høytstående embetsmenn og lokale representanter til for eksempel skolestyrer.

Det er også 146 folkeavstemninger fordelt på 41 delstater. Ti av dem handler om å sikre retten til selvbestemt abort.

Mellomvalg i Georgia, USA SJEF: Noah Beck er sjefen for valget i Polk County i Georgia. At det blir seier for Trump i hans valgdistrikt, er han ganske så sikker på. Folk på landsbygda i delstaten stemmer tradisjonelt republikansk. (Erlend Berge)

Vil komme valgfornekterne i forkjøpet

Da Vårt Land møtte Noah Beck på valgkontoret i den lille byen Cedartown før mellomvalget i 2022, sa han:

– Det er vanskelige tider nå. Vi blir gransket og mistrodd, og enkeltpersoner får gjennomgå og nærmest umenneskeliggjort. Du skal være hardhudet for å jobbe her.

I år er det valgfornekterne som gjør hverdagen ekstra vanskelig. De fornekter at Biden vant over Trump i 2020, og er sikre på at Trump vil bli fratatt seieren gjennom stemmejuks denne gangen også. Noen av dem står på valglister i Georgia.

Marjorie Taylor Greene er en av dem. Hun stiller til valg for en tredje periode i Representantenes hus. USAs nasjonalforsamling består av to kamre, Senatet og Representantenes hus.

Marjorie Taylor Greene FORNEKTER: Marjorie Taylor Greene på «Let´s talk»-turné i Rome, nordvest i Georgia, høsten 2022. Hun mener Trump ble frarøvet seieren i 2020. (Erlend Berge)

– Konspirasjonsteorier vekkes til live av kandidater som mener valget ble stjålet, sier Beck til Vårt Land nå. Det liker han dårlig.

Da valgkontoret i Floyd County publiserte en oversikt over hvor mange ansatte som kunne andre språk enn engelsk, begynte et salig spetakkel, ifølge Akyn Beck. Kontoret fikk utallige henvendelser fra konspirasjonsteoretikere som hevdet at spansktalende valgfunksjonærer ble rekruttert for å la folk uten statsborgerskap få stemme.

Georgia

Ligger i sørøst og grenser til Tennessee, North Carolina, South Carolina, Florida og Alabama.

Rundt 11 millioner innbyggere, landets åttende største delstat. Vokser raskt, antallet har doblet seg på 40 år.

Atlanta er delstatens hovedstad og største by, med rundt 500.000 innbyggere i kommunen og rundt 5,1 millioner i storbyregionen.

Tradisjonelt en landlig sørstat som siden er blitt mer industrialisert. Rundt en av tre innbyggere er afroamerikanere.

Georgia har 16 valgdelegater i presidentvalget.

Demokratene vant de fleste valg fram til 1960- og 70-tallet, siden svingte den sterkt mot republikanerne. De siste årene har valgene blitt stadig jevnere, og Joe Biden vant presidentvalget i delstaten i 2020. (Kilder: NTB, Britannica, U.S. Census Bureau)

– Det var jo ikke sant. Vi ville bare vise at kontoret kunne hjelpe folk som ikke var gode i engelsk. Ikke bare blir usikkerhet og løgn spredt, det gir oss masse ekstraarbeid på å rydde opp i feilaktige påstander.

Både hun og ektemannen Noah er fast bestemt på å komme valgfornektere i forkjøpet. Det er strenge regler for tilsyn. Stemmesedlene telles blant annet to ganger, den ene gangen manuelt. For første gang skal Polk County i tillegg bruke kunstig intelligens for å lese og telle stemmer.

De har sjekk av stemmemaskiner, også åpent for publikum. Alt skal være transparent.

– Men valgfornekterne kommer ikke når vi tester utstyret, de melder seg ikke som frivillige valgfunksjonærer, sier Noah Beck.

Kart Georgia (Kjell Kvamme)

«Vi vet hvor dere bor»

«Hun har hatt fire jobber, to ekteskap, to skilsmisser på fire år. Og hvor mange barn? Hun er bare kaos»

«Hun er for dum til å være kriminell. Bare inkompetent»

Dette er to eksempler på beskrivelser valgsjefen Akyn Beck har kunnet lese om seg selv på sosiale medier. Selv om dårlig oppførsel på sosiale medier er vanlig, er det like fullt ubehagelig. Verre er det med dårlig skjulte trusler og hentydninger. Da ekteparet kjøpte nytt hus nylig, holdt de adressen skjult. Men de vet at folk kjører forbi og holder øye med dem.

– Noen kan si til oss, på et møte i byen: For et nydelig hjem dere har. Eller: Skolen barnet ditt går på, er jo bra. Det er for å skremme, for å si: Vi vet hvor dere bor og hvor barna deres går på skole, sier Noah Beck til Vårt Land.

Vi blir kjeftet på, vi er redde for barna våre og familiene våre, vi går ikke ut uten å være engstelige. — Akyn Beck, valgfunksjonær

En del trusler kommer tildekket, mange skjønner akkurat hvor grensen går for hva som er straffbart og ikke.

Ekteparet Beck er ikke alene: 40 prosent av valgfunksjonærene i Georgia oppgir at de er utsatt for hets og trusler i jobben.

Ønsker et annet samfunn for barna

Akyn Beck kom nylig med denne oppfordringen på sin egen Facebook-profil:

– Vi blir kjeftet på, vi er redde for barna våre og familiene våre, vi går ikke ut uten å være engstelige. Så gå og stem, ta valget på alvor. Det gjør vi, og vi ofrer mye for at du skal stemme.

Over fire millioner har forhåndsstemt i vippestaten, ifølge Reuters. Til sammen har Georgia 7,2 millioner registrerte velgere.

Noah Beck jobbet for det republikanske partiet, men etter alt som skjedde i 2020 ville han ikke lenger jobbe med politikk. Hans ønske for sine barns framtid er at de skal slippe å leve i et så polarisert land som det er nå.

– Da jeg vokste opp, var det helt annerledes. Nå er det deg mot meg.