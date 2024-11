Da den demokratiske presidentkandidaten, Kamala Harris, deltok i en TV-overført folkemøte-debatt på CNN i slutten av oktober, gjorde hun noe ganske sjeldent for den pågående valgkampen: Hun snakket om sin egen tro.

– Jeg ber hver dag. Noen ganger to ganger om dagen. Jeg er oppdratt til å tro på en kjærlig Gud, og til å oppfatte min tro som en handling. Man må se på sitt arbeid og sin livsinnsats som en refleksjon over hvordan man kan tjene, slik at man løfter andre mennesker, sa Harris.

Blir presset til å tone ned religion

Harris har de siste ukene besøkt flere kirker for å møte spesielt svarte velgere. Men selv om hun av og til bygger bibelreferanser inn i sine taler, snakker hun sjelden om sitt eget forhold til Gud.

Det har også vært slik for de andre kandidatene: Harris’ valgkampmakker, Tim Walz, og republikanerne Donald Trump og J.D. Vance. Dette til tross for sterke holdninger i religiøse kretser til flere av de politiske temaene som abort og kjønnspolitikk.

Professor i teologi, Massimo Faggioli, fra Pennsylvanias Villanova University, peker på at 28 prosent av amerikanerne ifølge analyseinstituttet Pew identifiserer seg som ikke-religiøse.

– Landet vårt har blitt mer sekulært. Dette gjelder spesielt for de yngre velgerne, og det har presset partiene til å nedtone religionen, eller i hvert fall til å målrette seg mer mot de religiøse velgerne i enkelte delstater, mens det fyller mindre på nasjonalt nivå, sier Faggioli til Vårt Land.

Når veien videre ikke er klar, er det vår tro som leder oss frem. Tro er det vi ofte ikke kan se, men som vi vet er sant — Presidentkandidat Kamala Harris (D), oktober 2024

Kamala Harris

Kamala Devi Harris (60 år), demokratisk presidentkandidat

Barndom: Oppvokst med en hinduistisk mor og en far som tilhørte den anglikanske kirken. Etter foreldrenes skilsmisse tok en nabo Kamala med i en svart baptistkirke.

Gift med den jødiske advokaten Doug Emhoff. Paret har satt en mezuzah – et skriftsted fra Toraen – på dørkarmen til visepresidentens embetsbolig. Religion: Tilhører Third Baptist Church i San Francisco og har snakket mye om tilknytningen til pastor Amos Brown.

Eksemplifiserer det moderne USA

Alle fire kandidatene har tilhørt ulike trosretninger og er i tverreligiøse ekteskap. På denne måten er de alle eksempler på det moderne USA.

Direktør Melissa Deckman fra instituttet PRRI, som forsker i skjæringspunktet mellom politikk og religion, forklarer at demokraten Jimmy Carter i 1976 var den første evangelikale presidenten. Siden har blant andre republikanerne Ronald Reagan og George W. Bush, samt demokratene Bill Clinton og Barack Obama, snakket mye og høyt om tro.

Mine kjære kristne. Jeg elsker dere, kristne, og jeg er kristen. Jeg elsker dere, og dere må sørge for å stemme — Presidentkandidat Donald Trump (R), juli 2024

Den avtroppende presidenten Joe Biden er katolikk, går i kirken hver søndag, gjør korsets tegn og har alltid et rosenkrans i hånden eller i lommen.

Men religion ble ikke nevnt med ett ord da Trump og Harris 1. oktober hadde sin eneste TV-debatt. Og selv om Trump gir Gud æren for å ha overlevd et attentatforsøk i juli, var ikke personlig tro et stort tema i hverken hans eller Kamala Harris’ taler til sine respektive partikonventer.

TRO: – Jeg liker også den katolske kirken. Jeg tror pave Frans vil at katolikker skal stemme på meg, sa Donald Trump i oktober 2024. (Patrick Semansky/AP)

Donald J. Trump

Donald John Trump (78 år), republikansk presidentkandidat

Barndom: Oppvokst i New York med foreldre han har beskrevet som “veldig religiøse”.

Gift for tredje gang i 2005 med slovensk-amerikanske Melania Knauss, som er katolikk. Religion: Oppvokst som presbyterianer, men erklærte i 2020 at han nå identifiserer seg som «ikke-konfesjonell», en bred kategori brukt av mange evangelikale kristne.

Trump hadde «veldig religiøs» mor

Trumps uttalelser om religion handler vanligvis mer om å erklære at han elsker USAs kristne og love å være deres beskytter.

Da Trump nylig stilte til et lengre intervju på et nasjonalt tro-toppmøte, snakket han litt om sin oppvekst med en «veldig religiøs» mor. Men mest handlet det om hans fascinasjon for kollektbøssen.

Jeg snakker ikke mye om min tro, men Matteus 25:40 sier at 'Det dere gjorde mot én av mine minste søsken, har dere gjort mot meg’. Jeg tror det passer godt for de fleste amerikanere — Visepresidentkandidat Tim Walz (D), oktober 2024

Melissa Deckman fra PRRI mener at tro for Trump er et forretningsanliggende. En handel med velgerne.

Harris går ifølge Massimo Faggioli en vanskeligere balansegang fordi mange demokrater er skeptiske til religion.

– Det finnes sterke strømninger i Det demokratiske partiet som ofte omtales som woke-kulturen. Det ultraprogressive som ser på religion som noe undertrykkende, patriarkalsk, sexistisk og gammeldags. Så det er en kulturkonflikt internt i partiet, forklarer Faggioli.

På Trump-siden finnes ikke et tilsvarende problem. Det er ikke noen kulturkonflikt, og det er akseptert at lederen snakker mer om religion enn han nødvendigvis praktiserer den.

BUD: – Vi har ikke De ti bud hengende på veggen i klasserommet. Vi gir elevene gratis frokost og lunsj, sa Tim Walz i juni 2024. (Abbie Parr/AP)

Tim Walz

Timothy James Walz (60 år), demokratisk visepresidentkandidat

Barndom: Oppvokst som katolikk i Nebraska.

«USA, USA, USA»

Det er ifølge ekspertene fortsatt vanskelig å forestille seg at noen kan bli valgt til president i USA uten å erkjenne en personlig religiøsitet. Men dette kan ifølge Massimo Faggioli være i endring. For ham handler det mindre om religion og mer om nasjonen.

– Det begynner å komme fram at den sanne religionen er nasjonalisme. Dette er mer uttalt på høyresiden. Men venstresiden er også smittet, sier han.

Jeg håper troen min gjør meg mer medfølende og hjelper meg å se meg selv i mennesker som har det vanskelig — Visepresidentkandidat J.D. Vance (R), 2019

Han peker blant annet på at Harris i sin landsmøtetale sa at USA «må ha verdens dødeligste militære», og at det taktfaste kampropet «USA, USA, USA» nå brukes av tilhengere i begge partier.

– Dette ropet har blitt mye mer tverrpolitisk enn det har vært. Det er nasjonalisme som religion. Man kan si at det også handler om konsum og ideen om ubegrenset vekst og framgang. At vi som nasjon kan klare alt. Dette er tro. Det er ikke lenger politikk, sier Massimo Faggioli.

BETYDNINGSFULLT: – Da jeg så på menneskene som betydde mest for meg, var de katolske, sa J.D. Vance i et intervju om sin egen tro i 2019. (J. Scott Applewhite/AP)

J.D. Vance

James David Vance (40 år), republikansk visepresidentkandidat

Barndom: Oppvokst i fattige kår med vold og brutte relasjoner. Oppdratt av sin evangelikale bestemor, som var stor fan av predikanten Billy Graham.

