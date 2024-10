Pro-palestinske demonstrasjoner i flere store byer

Blant stedene det er demonstrasjoner er Paris, London, Roma, Cape Town, Tokyo og Bangkok.

I London samlet demonstranter seg på Bedford Square lørdag morgen. Et stort politioppbud var på plass.

I Berlin aksjonerte tysk politi fredag kveld mot det nyhetsbyrået DPA beskriver som antiisraelske slagord og handlinger. Rundt 60 deltok blant annet i en våkenatt til støtte for palestinerne. Rundt 400 politifolk var til stede.

Rundt ti ble midlertidig pågrepet i den tyske hovedstaden, blant dem en 40 år gammel kvinne som etterforskes for omsorgssvikt. Politiet sier årsaken er at det ble holdt appeller under et antikrigsarrangement der talerne var for unge til å bli holdt strafferettslig ansvarlige.

I København vandret flere tusen gjennom blant annet Store Kongensgade, mens noen av dem ropte «bye bye Israel».