Israel advarer fordrevne libanesere mot å vende hjem - venter nye angrep

Oppfordringen kommer fra en talsperson i IDF, som ikke spesifiserer hvilke landsbyer i Libanon som kommer til å bli angrepet.

Siden opptrappingen av krigshandlingene de siste ukene har IDF gjentatte ganger oppfordret innbyggerne i bestemte deler av Libanon til å forlate hjemmene sine, ofte i forkant av israelske luftangrep.

Over 1 million libanesere er drevet på flukt på grunn av israelske angrep, ifølge libanesiske myndigheter.

Omfattende angrep

Det siste døgnet er det gjennomført nye angrep mot flere steder i Libanon, deriblant er det meldt om eksplosjoner i hovedstaden Beirut.

Hizbollah hevder også å ha rettet angrep mot en israelsk luftbase i Haifa i Israel. De påstår også å ha rammet en israelsk stridsvogn med en rakett i Sør-Libanon i morgentimene. Israel har ikke kommentert påstandene.

Militsen opplyser også at de er involvert i kamper med israelske styrker i Sør-Libanon lørdag morgen, der Israel hevdet å ha angrepet Hizbollah-krigere i en moské.

Hamas opplyser også at én av lederne for deres væpnede fløy, Saeed Atallah, og tre av hans familiemedlemmer er drept i et israelsk angrep mot en boligblokk i Beddawi-leiren utenfor Tripoli i Libanon natt til lørdag. IDF har ikke kommentert saken.

Den israelske krigføring på Gazastripen, som ble utløst av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor, har vært fulgt av nesten ett år med sammenstøt mellom israelske styrker og Hizbollah-krigere ved Israels nordlige grense til Libanon.

Over 1000 drept

Hizbollah-militsen, som støttes av Iran, er nært alliert med Hamas på Gazastripen. Gruppa har sagt de ikke vil stanse angrepene mot Israel før krigføringen på Gazastripen opphører.

Krigen har nå for alvor spredt seg til Libanon, der israelske styrker har gjennomført omfattende angrep mot Hizbollah. Flere av militsens ledere er drept, deriblant Hassan Nasrallah, som ved sin død hadde ledet gruppa i over 30 år.

Siden 23. september er over 1000 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, ifølge det libanesiske helsedepartementet.

Risikoen for en større regional krig er stor ettersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon, mens Hizbollah fortsetter å avfyre raketter mot Israel. Irans nylige angrep på israelsk territorium etter drapet på Nasrallah, øker også bekymringen for en storkrig.





























