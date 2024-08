Frykten øker for storstilt krig i Midtøsten

USA og Storbritannia ba lørdag innstendig sine statsborgere om å forlate Libanon umiddelbart. Det samme gjorde også den jordanske regjeringen.

Natten før kunngjorde USAs forsvarsminister Lloyd Austin at de ville sende flere krigsskip og jagerfly til regionen, blant annet for å styrke Israels forsvar.

I tillegg har flere flyselskaper den siste tiden innstilt flygninger til og fra regionen med henvisning til den økte spenningen.

Det er dermed mye som tyder på at en opptrapping kan være rett rundt hjørnet.

Nye angrep mellom Hizbollah og Israel

Lørdag fortsatte angrepene mellom Hizbollah og Israel da sistnevnte drepte en Hizbollah-kriger i Sør-Libanon. Hizbollah svarte deretter med å sende rundt et titalls raketter mot Israel.

Israels militære (IDF) sier at de fleste av rakettene ble avskåret. Rakettene skal ha vært rettet mot landsbyer i det nordlige Israel, ifølge IDF.

Én av rakettene skal ha landet i landsbyen Beit Hillel, men ingen ble skadet eller drept, ifølge militæret.

Natt til søndag ble også minst 17 palestinere drept i et angrep på en skole i Gaza, ifølge Gazas sivilforsvar. IDF hevder at de traff et traff et kommando- og kontrollsenter for Hamas inne i bygningen.

Har varslet hevn

Både Iran, Hamas og Hizbollah har varslet gjengjeldelsesangrep etter at to høytstående ledere i de to gruppene ble drept i antatte israelske angrep denne uken.

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh ble onsdag drept i et angrep som Israel anklages for å stå bak. Drapet skjedde i Teheran i Iran.

– Gjengjeldelsen blir alvorlig, og den kommer når tiden er inne, het det i en uttalelse fra Irans Revolusjonsgarde lørdag.

Senere samme dag sa Hamas at de har startet prosessen med å finne en ny leder for gruppens politiske fløy for å erstatte Haniyeh.

Tirsdag bekreftet IDF at de hadde drept den høytstående Hizbollah-lederen Fuad Shukr i Beirut. Etter angrepet sa Iran, som samarbeider tett med Hizbollah, at de nå forventer at Hizbollah kommer til å angripe lenger inn i Israel og ikke lenger begrense målene sine til militære mål.

IDF mener Shukr sto bak angrepet på den drusiske byen Majdal Shams på de israelsk-okkuperte Golanhøydene forrige lørdag som drepte tolv barn og unge mellom 10 og 20 år.