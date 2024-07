Ny måling viser at Trump leier over Harris

Målinga er utført av YouGov på vegner av avisa The Economist. 1605 stemmeføre amerikanarar svarte på undersøkinga, som vart gjord via nett mellom 21. og 23. juli.

Ifølgje målinga, som har ein feilmargin på 3,3 prosent, seier 48 prosent at dei føretrekkjer Trump framfor Harris, medan 46 prosent seier at dei heller vil sjå Harris i Det kvite hus. Differansen mellom dei to kandidatane er dermed innanfor feilmarginen.

Samtidig har 6 prosent sagt at dei føretrekkjer begge kandidatane like mykje.

I ei Ipsos-måling som vart publisert tysdag, leidd Harris med to prosentpoeng over Trump med høvesvis 44 prosent mot 42 prosent. I den undersøkinga, som også vart gjord på nett, var det 1241 respondentar.

Sjølv om landsomfattande målingar gir ein god peikepinn på stemninga i USA, blir avgjorde amerikanske val i nokre få såkalla vippestatar.