USAs høyesterett vil ikke begrense tilgangen til abortpiller

Det ble klart da domstolen torsdag avviste et søksmål fra abortmotstandere om å begrense tilgangen til legemiddelet.

Dette er høyesteretts første kjennelse om abort siden dommerne fjernet den føderale retten til fri abort for to år siden.

USAs mat- og legemiddeletat FDA ga godkjennelse til mifepriston i 2000 og mener at pillen er både trygg og effektiv. En gruppe abortmotstandere gikk til søksmål mot FDA i 2022.

I torsdagens kjennelse slår høyesterett fast at abortmotstanderne ikke har juridisk rett til å saksøke FDA for godkjennelsen eller for etatens innsats for å bedre tilgangen til abortpillene.

Søksmålet hadde til hensikt å begrense tilgangen til mifepriston over hele USA, også i delstater der selvbestemt abort fortsatt er lovlig.

Mifepriston tas sammen med et annet legemiddel kalt misoprostol for å utføre medisinsk abort hjemme. De blir brukt i mer enn halvparten av alle aborter i USA.

Det er de to samme legemidlene som brukes til medisinsk abort i Norge.