Nederlands Joost Klein utestenges fra Eurovision

– Svensk politi har etterforsket en klage fra et kvinnelig medlem av produksjonen om en hendelse i etterkant av opptredenen hans i semifinalen torsdag. Mens etterforskningen pågår, vil det ikke være riktig for ham å fortsette i konkurransen, skriver Eurovision-arrangøren i en pressemelding.

Videre skriver de at det er nulltoleranse for upassende oppførsel under Eurovision, og at de jobber for å forsikre at alle ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø.

– I lys av det, ser vi på Kleins oppførsel som et brudd på konkurransens regler.