29 for tidlig fødte babyer fra Gaza er ankommet Egypt

Søndag ble 31 premature babyer evakuert fra Shifa-sykehuset, som nå ligger midt i en krigssone.

Operasjonen ble gjennomført under det som beskrives som ekstremt farlige forhold, i et samarbeid mellom palestinsk Røde Halvmåne, helsemyndigheter, sykehusansatte og FN-organisasjonene Unicef, Verdens helseorganisasjon (WHO), UNRWA, OCHA og UNMAS.

Shifa-sykehuset er omringet av israelske stridsvogner, og israelske soldater har også inntatt sykehuset.

Den egyptiske TV-stasjonen Al Qahera sendte direkte da de første palestinske babyene ble fraktet over grensa i Rafah mandag.

Ifølge egyptiske medier har 29 premature babyer ankommet Egypt, men tilstanden deres er ikke kjent.

Det er også uklart hvor de to resterende babyene som ble evakuert fra Shifa-sykehuset, befinner seg.