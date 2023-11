Macron maner til kamp mot antisemittisme – stor demonstrasjon i Paris

Søndag ettermiddag ble det holdt en stor markering mot antisemittisme i Paris. Demonstrasjonen lot vente på seg, fordi de politiske partiene har vært uenige om hvem som skal delta.

Venstrepartiet LFI deltok ikke, i protest mot at høyreradikale Nasjonal samling fikk være med.

– Dagsorden er en total kamp mot antisemittisme, som er det motsatte av republikkens verdier, sa overhusets leder Gerard Lacher til franske medier.

Titusener samlet seg i Invalides-parken, mens 3000 politifolk var på plass for å sørge for sikkerheten. I front gikk statsminister Élisabeth Borne, samt to tidligere presidenter.

Langt flere antisemittiske handlinger

Også i andre franske byer samlet tusenvis seg i markeringer mot antisemittisme.

Det franske innenriksdepartementet har registrert over 1200 antisemittiske handlinger rettet mot jøder siden det brøt ut krig mellom Israel og palestinske Hamas 7. oktober. Det er nesten tre ganger så mange som i hele 2022.

– Et Frankrike der våre jødiske medborgere er redde er ikke Frankrike, skriver Macron i et innlegg i avisa Le Parisien søndag.

Frankrike er hjem for flere jøder enn noe annet europeisk land, men har også en stor muslimsk befolkning. Når konfliktnivået øker i Midtøsten, fører det derfor også til konflikt, protester og sammenstøt i Frankrike.

Drept i Hamas-angrep

40 franske statsborgere var blant de 1200 som ble drept i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, og åtte andre er fortsatt savnet eller blir holdt som gisler i Gaza.

Minst 241 sivile og soldater holdes som gisler av Hamas. Fem er satt fri.

Macron har fordømt angrepet på det sterkeste, men han er også kritisk til Israels massive bombing av Gazastripen som nå er inne i sin femte uke.

Må slutte

Israel må slutte å drepe babyer og kvinner i Gaza, sa han i et intervju med BBC fredag.

Den franske presidenten understreket at han anerkjenner Israels rett til å forsvare seg, men sa at det verden nå er vitne til på Gazastripen ikke lar seg rettferdiggjøre.

– Vi ber dem om å stanse denne bombingen, sa han i intervjuet.

Frankrike har i stor grad lagt ned forbud mot demonstrasjoner i protest mot Israels bombing og til støtte for palestinerne, men i flere franske byer har demonstranter trosset dette forbudet.