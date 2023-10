Over 150 norske borgere ønsker hjelp til å forlate Gazastripen

Lørdag ble det meldt at det var 130 norske borgere som ønsket bistand til å forlate Gazastripen.

På den okkuperte Vestbredden er tallet søndag i underkant av 15 personer, opplyser Mathias Rongved, pressevakt i utenriksdepartementet.

– De aller fleste publikumshenvendelsene til UD går på situasjonen i Gaza. Hovedfokuset vårt er derfor norske borgere i Gaza. Vi oppfordrer de som ønsker å forlate Gaza, og som ikke har vært i kontakt med oss, til å gjøre det, skriver han i en epost til NTB.

Utenriksdepartementet kommuniserer regelmessig med de inne på Gazastripen og ringte folk lørdag kveld og natt til søndag for å sikre at de har nok informasjon til å tillate grensepassering. Men de kan ikke garantere at det vil være mulig for norske borgere å krysse grensen til Egypt via Rafah-grenseovergangen søndag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) snakket med Israels utenriksminister lørdag kveld og gjentok da oppfordringen om at norske borgere får passere grensen til Egypt.

– Våre utenriksstasjoner i Kairo, Tel Aviv og Al Ram er i kontinuerlig kontakt med egyptiske, israelske og palestinske myndigheter om muligheten for reise fra Gaza til Egypt, skriver Rongved.

UD er ikke kjent med at noen land fikk evakuere sine borgere over Rafah-grenseovergangen lørdag.