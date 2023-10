Israel utvider evakueringsfristen på Gaza til lørdag ettermiddag

Sivile palestinere vil ha mulighet til å evakuere nord til sør på to hovedveier mellom klokken 10 og klokken 16 lokal tid, ifølge hæren.

Israel ga natt til fredag beskjed om at alle på Nord-Gaza, 1,1 millioner mennesker, burde evakueres til Sør-Gaza. De understreket at det gjaldt alle sivile.

Innbyggere fra Beit Hanoun bes dra til Khan Younis og følge videre instruksjoner, heter det i en uttalelse på X/Twitter.

– Dere kan være sikre på at Hamas-lederne har tatt vare på seg selv og søker beskyttelse fra angrepene, legger talspersonen til.

Israel har gjentatte ganger anklaget Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold.

Landet har fått kraftig kritikk for kravet om at folk på Gazastripen må evakuere innen svært kort tid. Evakueringsordren ses som et tydelig signal om at en bakkeoffensiv er nær forestående.