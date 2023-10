Flere nordmenn evakuert fra Israel med svensk fly

Fredag kveld landet et fly fra Tel Aviv på Stockholm lufthavn Arlanda. Med på flyet var svensker, deres familier og andre nordiske borgere, opplyser svensk UD.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at det var noen nordmenn med på flyet i går kveld, sier Nina Kefi i svensk UD til NTB.

Dette var den andre evakueringsflygingen fra Israel til Sverige. Den første hadde kun svenske statsborgere om bord.

– Jeg er glad for at alle har kommet vel hjem og at vårt nordiske samarbeid fungerer så godt, sa Sveriges utenriksminister Tobias Billström i en uttalelse etter at flyet landet fredag kveld.

I tillegg opplyser det norske utenriksdepartementet at danske myndigheter setter opp et fly fra Tel Aviv lørdag.

Tidspunkt er ikke oppgitt, men det ventes at man må være på flyplassen klokken 16 lokal tid, melder NRK.