Palestiner drept av israelske styrker på Vestbredden

Det palestinske helsedepartementet sier mannen døde som følge av kritiske skader etter å ha blitt skutt i brystet av en israelsk soldat i byen Yabad.

Det skjer kun én dag etter at fem palestinere ble drept av israelske styrker i ulike deler av Vestbredden tirsdag.

Det israelske forsvaret sier de gikk inn i Yabad, nær Jenin nord på Vestbredden, for å pågripe en mann som var «mistenkt for terroraktivitet». De hevder at de åpnet ild etter at «væpnede mistenkte» skjøt mot soldatene og kastet eksplosiver inn i området.

Over 140 palestinere og minst 26 israelere har blitt drept hittil i år på Vestbredden og i Israel.

Israel har okkupert Vestbredden siden seksdagerskrigen i 1967.