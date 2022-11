IS stadfestar at leiaren deira er drepen

Al-Muhajir opplyser ikkje når eller kvar al-Hashemi vart drepen, men seier i ei talemelding på Telegram at det skjedde i kamp.

Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi vart i mars peika ut som den tredje leiaren sidan IS vart grunnlagd. Det skjedde etter at den tidlegare leiaren for ekstremistgruppa sprengde seg sjølv i lufta i februar for å unngå å bli teken til fange av amerikanske soldatar.

Det som er igjen av IS, har gått under jorda i Syria etter at dei mista siste resten av territoriet dei kontrollerte i mars 2019.

Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi skal ha teke over som ny IS-leiar.