Stoltenberg: – Putin bruker vinteren som våpen

– Russland bruker brutale rakettangrep for å gjere Ukraina kaldt og mørkt denne vinteren, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse etter første dag av Natos utanriksministermøte i Bucuresti tysdag.

– President Putin prøver å bruke vinteren som våpen og tvinge ukrainarar til å fryse eller flykte, sa han.

Russland har retta ei rekkje rakettangrep mot Ukraina den siste tida, som har ført til at store delar av landet har mista straumen.

Stoltenberg kom rett til pressekonferansen frå eit hastemøte blant utanriksministrane i G7-landa, der også Noreg var invitert. Der stod energistøtte til Ukraina øvst på dagsordenen.

Etterlyser luftvern

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba var også invitert til Nato-møtet i Bucuresti. Han har tidlegare etterlyst luftforsvarssystem frå Nato, som Patriots-systemet. Kuleba seier det hastar med opptrapping av støtta.

– Når vi har transformatorar og aggregat, så kan vi rette opp igjen systemet, energinettverket vårt, og vi kan gi folk brukbare levekår, sa Kuleba.

– Når vi har fått luftforsvarssystem, så vil vi vere i stand til å verne denne infrastrukturen frå dei neste russiske rakettangrepa, sa han.

Ifølgje Stoltenberg går det for tida føre seg ein diskusjon i alliansen om leveransar av nye system til Ukraina, men han understreka at Nato også må sørgje for at systema som alt er leverte, som norske Nasams, er funksjonelle.

– Vi må sørgje for reservedelar, vedlikehald og ammunisjon, sa han.

Ikkje-militære bidrag

Nato-sjefen sa vidare at allierte tysdag har komme med løfte om ytterlegare bidrag til Natos såkalla Comprehensive Assistance Package. Pengane skal gå til å dekkje umiddelbare, ikkje-militære behov i Ukraina i form av mellom anna drivstoff og aggregat.

Noreg har nyleg gitt 300 millionar kroner til dette fondet.

Nato-sjefen vart på pressekonferansen beden om å konkretisere kor store bidrag det er snakk om, men ville ikkje røpe beløpet.

– Det må vente til allierte har komme med løfta sine, sa han.

Stoltenberg retta også ein takk til Noreg, som har invitert til eit uformelt utanriksministermøte i Nato våren 2023.

(©NPK)