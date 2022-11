Nær 200 land samlet i Uruguay i kampen mot plastforurensning

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Konferansen pågår i den uruguayanske kystbyen Punta del Este der målet for delegatene er å ta et steg nærmere den første globale avtalen for å bekjempe plastforurensing.

– Vi vet alle at verden har en betydelig avhengighet av plast, sier danske Inger Andersen, som leder FNs miljøprogram (UNEP).

Koalisjonen, som er ledet av Norge og Rwanda, har navnet The High Ambition Coalition to End Plastic Pollution. Den ble dannet på bakgrunn av et FN-vedtak i mars om å sette i gang forhandlinger om en bindende internasjonal avtale om plastforurensing.

Dette vedtaket ble ansett som det største fremskrittet innen klimadiplomati siden Parisavtalen i 2015. En internasjonal komité skal forhandle fram detaljene i avtalen, og målet er at den skal vedtas på FNs neste miljøforsamling i 2024.

Møtene i Uruguay skal vare i fem dager og er de første stegene i forhandlingene. Det er planlagt ytterligere fire slike møter.