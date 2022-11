19-åring tilstår masseskytingen i Buffalo der ti personer ble drept

19 år gamle Payton Gendron erkjente seg skyldig da dommeren spurte han om hvert av de ti drapene da rettssaken begynte mandag. 19-åringen svarte også bekreftende på spørsmål om han drepte dem på grunn av hudfargen deres.

Gendron er også tiltalt for hatkriminalitet på et føderalt nivå, noe som kan gi dødsstraff. Dette har han imidlertid ikke erkjent straffskyld for.

Ti personer ble drept og tre såret da gjerningsmannen, iført skuddsikker vest og hjelm, skjøt rundt seg med et halvautomatisk gevær på et supermarked i et svart nabolag i Buffalo 14. mai.

Den da 18 år gamle mannen la like før skytingen ut et manifest i sosiale medier der han viste til de høyreekstremistiske teoriene om utskiftning av den hvite befolkningen som Anders Behring Breivik og mannen som drepte 50 mennesker i moskeer på New Zealand, sto for