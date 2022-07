Macron mener en atomavtale med Iran fortsatt er mulig

Det sa Marcon i en telefonsamtale med Irans president Ebrahim Raisi.

Den franske presidenten «uttrykte også sin skuffelse» over den manglende framgangen i forhandlingene i Wien og understreket behovet for at Iran igjen sier ja til avtalen og forplikter seg begrensninger av landets atomprogram, heter det i en uttalelse fra det franske presidentkontoret.

Forhandlingene om en gjenoppliving av avtalen har stått i stampe siden mars. I juni tok Qatar initiativ til direkte samtaler mellom Iran og USA, men det var resultatløst.

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Den gikk ut på at Iran skulle begrense sin anriking av uran i bytte mot at økonomiske sanksjoner mot Iran ble opphevet.

I 2018 trakk daværende president Donald Trump USA ut av avtalen. Han gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å øke anrikingen av uran.