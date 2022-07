Flere mennesker omkom i Middelhavet

Det ble iverksatt flere større redningsaksjoner utenfor kysten av Italia natt til søndag, da flere båter med flyktninger og migranter støtte på problemer til havs.

Ifølge den italienske kystvakten er fem mennesker bekreftet omkommet etter at de fant en fiskebåt drivende til sjøs utenfor kysten av Calabria sør i Italia.

Over 600 mennesker ble reddet fra båten og brakt til et mottakssenter på øya Sicilia. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner ankom over 1.100 migranter og flyktninger Italia ved ulike havner natt til søndag.