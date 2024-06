Jeg har vokst opp i en god familie, men også veldig strengt med tanke på moral og normer.

For fire år siden opplevde jeg noe, som førte til valg jeg aldri hadde trodd jeg ville gjøre! Jeg møtte en mann, mens vi begge var gift på hver vår kant, og vi ble stormforelsket.

Det ble en veldig heftig start på forholdet, med begges skilsmisser, og alt det fører med seg. Men vi var veldig forelsket og var sikre på at det var riktig valg. Vi har til sammen tre jenter. Jeg har to døtre fra tidligere og han har en. Alle bor hos oss annenhver uke. Det er ikke til å legge skjul på at dette har blitt mer utfordrende enn jeg ante. Når den stormende forelskelsen nå har avtatt, blir det enda mer krevende.

Jeg opplever at mannen min er mindre interessert i meg, også seksuelt. Jeg er redd han skal velge meg bort, og finne en annen. Samtidig har jeg fått en veldig god kollega, som gir meg mye positivt påfyll. Vi har en litt flørtende tone, og jeg merker at han opptar tankene mine mer og mer. Jeg begynner å lure på hvor solid forholdet mellom mannen min og meg egentlig er, og usikker på hvordan jeg skal forholde meg til denne situasjonen. Takknemlig for direkte råd og ærlige innspill.

Hilsen Janne, 39 år.

Kjære Janne

Du ber om direkte råd og ærlige innspill. Det første jeg vil si er at det nå er viktig at du stopper opp, og ikke gjøre noe overilt. Det å etablere en ny familie med mine og dine barn, er for de fleste langt mer utfordrende enn hva man ser for seg. Slik det også har blitt for dere. Det er viktig å være oppmerksom på at det tar tid å få den nye familien til å fungere godt sammen.

Trygg tilknytning

Forelskelsesfasen er ofte en intens tid i et parforhold. Men når par flytter sammen, med barn fra tidligere forhold, er det en krevende prosess. Tiden til å dyrke parforholdet blir mindre. Tilknytning er et grunnleggende menneskelig behov, som vi først og fremst tenker på når det gjelder barns utvikling. Men det gjelder også i et parforhold. Trygg partilknytning, er blant annet preget av nærhet, tillit og gjensidig forpliktelse. Fundamentet for en trygg tilknytning i et parforhold legges særlig i de første årene sammen. Samtidig blir tiden til å bygge trygge tilknytningsbånd mellom dere som par, ofte utfordret av barn som tar tid og fokus vekk fra parrelasjonen. Som du sikkert har erfart er det veldig annerledes å utvikle et parforhold når det er barn til stede fra første stund, sammenlignet med da du startet et parforhold der det ikke var barn fra tidligere.

For de fleste blekner den intense forelskelsen, og samlivet kan oppleves mindre inspirerende og fargerikt. Dere er kanskje på et slik sted nå, du og mannen din? Samtidig beskriver du nå en utrygghet med tanke på hvor solid parforholdet deres egentlig er.

Utroskap som start på et nytt forhold

På bakgrunn av forholdets start, kan det kan ligge en ekstra sårbarhet mellom dere, som virker på grad av trygghet eller utrygghet, tillit, og forpliktelse.

Det er for mange ekstra utfordrende når utroskap var starten på forholdet.

«Siden du gikk fra en etablert relasjon for å være sammen med meg, vil du da også gå fra meg for noen andre?». Kanskje dette spørsmålet ligger usagt mellom dere? Det er vanskelig, men viktig å våge å snakke sammen om dette. Kan dere bruke de erfaringene dere begge har, inn i en slik samtale? Kan dere også stille spørsmålet: «Siden vi begge har utroskapserfaringer, hva har vi lært av det for å unngå å gjøre det igjen?».

Er gresset grønnere på den andre siden?

Det er ikke noe unormalt i å ha en lett, flørtende tone, som er livgivende, uten at det er noen som helst trussel for trygge parforhold. Men det er lett å bli forført av en flørtende og god tone, når kontakten og nærheten på hjemmebane blir mindre og mindre. Savn etter nærhet, intimitet og trygghet i et parforhold gjøre at forholdet blir ekstra sårbart. Kanskje er det slik både for mannen din og deg nå? Kanskje tenker du igjen at gresset er grønnere på andre siden av gjerdet? Da vil jeg råde deg til å bruke den erfaringen du har gjort deg: Du forlot din første mann til fordel for din nåværende, men når forelskelsen blekner tviler du også nå på dette samlivet.

Om du velger å forfølge de gode følelser du får i møte med din kollega, er det en risiko for at dette bidrar til å ødelegge ditt ekteskap.

Ha søkelys på dine nåværende relasjoner

Jeg vil anbefale deg å rette oppmerksomheten mot ektemannen din, og virkelig ta grep for å styrke forholdet mellom dere.

Det er også tre barn involvert, som alle har opplevd foreldrenes skilsmisser. Det er mye som står på spill, som bør være ekstra motivasjon for dere voksne, for at barna ikke skal oppleve enda en familieoppløsning.

Finn tidspunkt med mannen din, sett av tid og snakk sammen. Bruk tid på å minne hverandre om hvorfor dere ble et par. Aksepter at det i alle parforhold vil svinge, mellom grå hverdager og forelskelsesfølelser som kommer og går. Kanskje dere også bør oppsøke en parterapeut for å få hjelp til å forebygge at dere sklir fra hverandre og risikerer enda et samlivsbrudd. Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente Barstad