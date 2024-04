Til Samlivspanelet,

Min mann og jeg har et godt parforhold, men vi har en utfordring som jeg frykter skal ødelegge for oss – mannen min er så fryktelig sjalu!

Vi møtte hverandre godt oppi årene, så vi har ikke vår egen historie som skulle tilsi at min mann har grunn til å bære på disse vonde og vanskelige følelsene. Vi har snakket mye sammen om dette og vi er begge enige om at følelsene er grunnløse.

Jeg har selvfølgelig gjort noen søk på nett for å bli klokere på situasjonen, men det meste av det jeg kommer over har titler som: «er han sjalu, så løp!» Dette er til liten nytte, for jeg ikke ønsker ut av ekteskapet.

Vi har begge tro på at dette er noe vi kan finne ut av. Det betyr ikke at det ikke kan bli vanskelig for meg når sjalusien viser seg, men det som gir meg håp er at min mann sier dette er følelser som han ikke har mye erfaring med. Videre så forstår han sjalusien ut fra at vi har det så godt sammen.

Jeg skulle så gjerne hatt noen innspill som kan gi oss de perspektiver som jeg synes mangler i det jeg har kommet over på nettet.

Med vennlig hilsen,

Agnes

Kjære Agnes,

Selv om du skriver om noe vanskelig, så vekker måten du ordlegger deg på håp hos meg. Som du selv nevner er sjalusi ofte forstått som noe negativt i vårt samfunn, og den som gir uttrykk for slike følelser møtes som oftest med lite toleranse og forståelse. En slik holdning til en så menneskelig følelse som sjalusi, gjør det ofte enda vanskeligere å håndtere den og kan føre til at man forsøker å skjule den.

I deres tilfelle har jeg håp, fordi din ektemann vil snakke med deg om disse følelsene. — Kristoffer Whitaker

Ubehagelig for begge

Sjalusi er ikke bare ubehagelig for den som er grepet av følelsen. Det er også en ubehagelig følelse for den parten som er begjæret. Ofte vil den andre parten føle seg mistenkeliggjort og urettferdig behandlet. I enkelte tilfeller vil også sjalusien gå utover en utenforstående tredjepart, som den sjalu også tror begjærer den samme.

Sjalusi har, som alle følelser, sin plass i vår evolusjonære historie. Sjalusi motiverer den som gripes av følelsen, til å beskytte den man er redd for å miste. Som mange følelser, slik som overdrevet bekymring, kan sjalusi ofte være grunnløs. Det kan da bli ekstra problematisk, både for en selv og de rundt, fordi det blir en del av hverdagen.

Forstå uten å si at det er greit

Innenfor rammene av et forpliktet forhold, kan sjalusi anses som en del av tilknytningens språk: Jeg kjenner på disse vonde følelsene fordi jeg er redd for å miste deg, og bare når jeg vet hvor du er, kan jeg kjenne meg trygg. Å forstå slike følelser er ikke det samme som å si at det er greit å la dem få fritt spillerom.

Effekten sjalusi kan ha på ens partner er nemlig ofte det motsatte av det som er ønskelig. Og konsekvensen kan være at partneren reagerer negativt på det de opplever som sosial kontroll og trekker seg unna.

Håp

I deres tilfelle har jeg håp, fordi din ektemann vil snakke med deg om disse følelsene. Slik du skriver om det, så virker det ikke som om han er en såkalt sjalu person, men at han kjenner på disse følelsene fordi han er redd for å miste deg.

Det at han erkjenner at følelsene er grunnløse, styrker ytterlig mitt håp om at dette er noe dere kan navigere dere igjennom sammen som et par. Det betyr ikke nødvendigvis at slike følelser vil forsvinne, men at dere kan finne gode måter å forholde dere til sjalusien på.

Han er ansvarlig

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at det er din ektemann som er ansvarlig for sine følelser og handlinger. Du burde ikke behøve å innrette deg hans ønsker fordi han er sjalu. Jeg får inntrykk av at din ektemann har lyst til å gjøre noe med det og at du støtter han i den prosessen.

Om det derimot blir for krevende for dere å håndtere dette på egenhånd, finnes det mange gode parterapeuter der ute som kan hjelpe dere.

Ønske deres masse lykke til!

Vennlig hilsen,

Kristoffer